Julho de 2025 foi o terceiro mês mais quente da história, dizem cientistas

O restante do velho continente, porém, foi mais seco. Chuva ficou abaixo da média, especialmente, em grande parte da Península Escandinava, Grécia, Balcãs, costas do Mar Negro e sul da França. Muitas regiões sofreram incêndios florestais.

Período de secura ficou acima da média em partes dos EUA e Canadá. O mesmo aconteceu no leste da África, na Península Arábica, na Ásia Central, em todo o Planalto Tibetano, no extremo leste da Ásia e no Japão, na maior parte da Austrália e no sul da África, bem como em grande parte da América do Sul extratropical.

Muitas regiões sofreram inundações no mundo. As condições mais úmidas do que a média foram observadas no leste e centro-sul dos EUA, no norte do México, no norte do subcontinente indiano, em várias regiões da China e no extremo leste da Rússia.

Sobre os dados

Desde quando há registros de temperaturas? Os registros de medições de temperatura estão disponíveis apenas até um determinado ponto no passado e se tornam mais escassos à medida que se recua no tempo. Dentre os conjuntos de dados que fornecem uma estimativa global da temperatura do ar na superfície, alguns incluem registros de 1850. O Copernicus trabalha com dados disponíveis desde 1950.

O que é o período pré-industrial e por que às vezes é chamado assim? Para a temperatura média global, também é comum citar o período pré-industrial, quando se intensificaram as emissões de CO2 devido ao uso de combustíveis fósseis. Esse período é usado como referência nas metas do Acordo de Paris, cujo objetivo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitá-lo a 1,5°C. No Acordo de Paris, não há uma definição estrita do período pré-industrial, no entanto, o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) sugere o uso do período de 1850 a 1900 em seu relatório "Aquecimento global de 1,5°C", de 2018.