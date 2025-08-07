Desmatamento na Amazônia sobe 4% em 12 meses; Cerrado e Pantanal têm baixa

O desmatamento na Amazônia cresceu 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
O que aconteceu
Amazônia teve o pior desempenho entre os biomas brasileiros. Foram devastadas 4.495 km² de floresta, área equivalente a três cidades de São Paulo.
Tendência de queda no desmatamento da Amazônia, observada desde 2023, foi interrompida. A seca extrema e o recorde de queimadas em 2024 contribuíram para essa alta. Ainda assim, especialistas ponderam que o dado não representa, necessariamente, uma má notícia.
A redução do desmatamento na Amazônia mostra que é possível avançar com políticas públicas e fiscalização, mas que ainda precisamos ficar alertas contra os retrocessos ambientais. Ana Crisostomo, especialista em conservação do WWF-Brasil
Áreas devastadas por corte raso atingem menor patamar de toda a série histórica do Deter. As áreas sob alerta de desmatamento sem o uso do fogo tiveram queda de 8% em relação ao ciclo anterior.
Cerrado tem baixa de 20,8%. Neste tipo de vegetação, a área desmatada saiu de 7.014 km² para 5.555 km².
Resultado reverteu a tendência de alta registrada desde 2021 no bioma. A área derrubada, no entanto, continua superando o total na Amazônia.
Desmatamento no Pantanal caiu 72% em 2025 A área devastada entre agosto de 2024 e julho de 2025 foi de 319 km², ante 1.148 km² registrados nos 12 meses anteriores. Foi a primeira vez que o monitoramento conseguiu comparar dois ciclos completos. O bioma também teve queda de 9% nos focos de incêndios.
Resultado do Deter é um indicativo de tendência da taxa anual de desmatamento, que deverá ser divulgada até novembro. Ele é sempre medido de agosto a julho por outro sistema do Inpe, o Prodes, que usa imagens de satélites mais precisas. O Deter emite alertas diários para apoiar a fiscalização em campo realizada por agentes do Ibama e do ICMBio.
Multas aplicadas somaram R$ 2,4 bilhões. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), foram emitidos 3.976 autos de infração no período. A área embargada superou 5 mil km².
Estados amazônicos
Na divisão por estados, os dados do Deter apontam queda de 21% no Pará. Foram 1.325 km² nos últimos 12 meses, o resultado mais baixo da série histórica.
Já em Mato Grosso, houve alta recorde de 74% da derrubada. Com 1.636 km² registrados nos últimos 12 meses, o Estado lidera o ranking de desmatamento na Amazônia este ano.
O Ibama agiu e conteve o risco de termos um número ainda maior de desmatamento, o que seria um desastre, principalmente em ano de COP no Brasil. Mas a derrubada da Amazônia continua ocorrendo em patamares inaceitáveis, levando a floresta a um ponto de colapso. O Brasil pode e deve alcançar desmatamento zero, apesar das muitas forças que sabotam esse objetivo e a agenda ambiental, no Congresso ou no próprio governo. Marcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima
Desmatamento zero
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva,destacou os impactos da emergência climática nos números. Antes, os incêndios em florestas úmidas tinham pouca influência sobre o desmatamento. Mas hoje essa interferência foi intensificada em todo o mundo.
A pasta, segundo Marina, atua junto a estados e municípios para imprementar ações que tornem o país mais resiliente ao fogo. No primeiro semestre, houve queda de 65,8% nas áreas queimadas no Brasil, de acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),.
Dentro da margem, podemos dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas nosso compromisso é o desmatamento zero até 2030. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Marina Silva também destacou a importância da transição energética no mundo. "Até podemos zerar o desmatamento, mas se continuarmos com a emissão de CO2, a floresta vai perecer do mesmo jeito", disse.
Licenciamento ambiental
Essa é a primeira divulgação dos dados após a Câmara aprovar o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, em julho. O texto, alvo de críticas de ambientalistas, aguarda sanção ou veto do presidente Lula (PT). O prazo para manifestação do Executivo termina amanhã.
Na avaliação do Observatório do Clima, caso o projeto entre em vigor, a situação poderá "sair do controle, com aumento da devastação e da impunidade no país". "O Brasil pode e deve alcançar desmatamento zero, apesar das muitas forças que sabotam esse objetivo e a agenda ambiental, no Congresso ou no próprio governo", completa o secretário executivo Marcio Astrini.
O veto total ao PL da Devastação trata-se de uma decisão crucial para evitar o enfraquecimento das licenças ambientais e manter de pé os instrumentos que ajudam a conter a destruição. O momento exige coerência e responsabilidade: proteger nossos biomas é proteger o futuro do país. Ana Crisostomo, especialista em conservação do WWF-Brasil
