Desmatamento na Amazônia sobe 4% em 12 meses; Cerrado e Pantanal têm baixa

A redução do desmatamento na Amazônia mostra que é possível avançar com políticas públicas e fiscalização, mas que ainda precisamos ficar alertas contra os retrocessos ambientais. Ana Crisostomo, especialista em conservação do WWF-Brasil

Áreas devastadas por corte raso atingem menor patamar de toda a série histórica do Deter. As áreas sob alerta de desmatamento sem o uso do fogo tiveram queda de 8% em relação ao ciclo anterior.

Cerrado tem baixa de 20,8%. Neste tipo de vegetação, a área desmatada saiu de 7.014 km² para 5.555 km².

Resultado reverteu a tendência de alta registrada desde 2021 no bioma. A área derrubada, no entanto, continua superando o total na Amazônia.

Desmatamento no Pantanal caiu 72% em 2025 A área devastada entre agosto de 2024 e julho de 2025 foi de 319 km², ante 1.148 km² registrados nos 12 meses anteriores. Foi a primeira vez que o monitoramento conseguiu comparar dois ciclos completos. O bioma também teve queda de 9% nos focos de incêndios.

Resultado do Deter é um indicativo de tendência da taxa anual de desmatamento, que deverá ser divulgada até novembro. Ele é sempre medido de agosto a julho por outro sistema do Inpe, o Prodes, que usa imagens de satélites mais precisas. O Deter emite alertas diários para apoiar a fiscalização em campo realizada por agentes do Ibama e do ICMBio.