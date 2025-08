Força-tarefa vai fiscalizar preços abusivos de hotéis para COP, diz MP

Uma força-tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública do Pará e órgãos de defesa do consumidor, entre eles o Procon, vai fiscalizar hotéis de Belém para averiguar denúncias de preços abusivos cobrados pelas diárias no período da Conferência Mundial do Clima, que ocorre em novembro, em Belém. A informação foi confirmada com exclusividade ao UOL pela coordenadora do Núcleo do Consumidor do Ministério Público do Pará, promotora de justiça Érica Almeida.

O que aconteceu

Ela participou ontem de uma reunião chamada pelo governo para discutir estratégias para viabilizar a vinda de delegações internacionais. "O governo chamou todos os envolvidos na questão, incluindo representantes dos hotéis, imobiliárias e órgãos de defesa do consumidor como o Procon, Ministério Público e Procuradoria Geral do Estado, para ouvir todas as partes e organizar a fiscalização para verificar se houve abuso", afirmou.

Associação diz que não tem conhecimento da fiscalização. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Toni Santiago, disse que desconhece a fiscalização e que a associação está em constante negociação com governo para discutir a situação. "Inclusive a ABIH-PA e seus associados conseguiram 500 aptos em hotéis 5 e 4 estrelas com tarifas de 100 dólares a diária para atender a delegados da COP 30 que são subsidiados pela ONU", reforçou.