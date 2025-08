COP30: Parque da Cidade atrai 500 mil visitantes em um mês de funcionamento

Trilhas, ciclovias e pista de corrida: Circuito de caminhada e bike com ecotrilha integrada à floresta urbana.

O parque funcionará diariamente das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Os acessos estão localizados em dois pontos na avenida Júlio César e um na confluência com a avenida Senador Lemos.