'Setores contra a floresta estão ganhando de 7 a 1', diz Ângela Mendes

A saída é a população ir para as ruas, é pensar numa transformação, numa mudança desse Congresso que já começou com Sônia [Guajajara], com Célia [Xakriabá], com Erika Hilton. Precisamos fortalecer essa agenda e ter um congresso representativo do que, de fato, é o Brasil, o Brasil da população negra, indígena, dos milhões que vivem na Amazônia, de toda essa diversidade sociocultural do nosso país.

ECOA publicou uma entrevista sua em 2022 em que você diz que o Brasil não conhece a Amazônia. Na sua visão, isso evoluiu desde então? E como a COP 30 pode ajudar a mudar isso?

Essa COP vai ser diferente de qualquer outra, porque é a primeira que acontece na Amazônia, no estado do Pará, um lugar extremamente complexo, grande, com uma população ativa e organizada. Quem for para lá vai conhecer um pouco do que, de fato, é a Amazônia, porque muitos ainda não a conhecem. E para defender, é preciso conhecer. As pessoas poderão mergulhar na floresta, ter uma imersão na nossa realidade. E entender melhor o que a floresta representa hoje no contexto global das soluções climáticas.

Existem muitos movimentos que vão estar lá para serem ouvidos, e nós estaremos também, levando a história do Chico e o legado dele. Na Amazônia, concentra-se um grande número de reservas extrativistas, territórios criados por conta de todo o movimento e liderança do meu pai. Queremos levar isso para a COP como um tema principal.

Vamos construir três estradas de seringa, uma instalação que estará no Centro de Pesquisa do Museu Emílio Goeldi. Vamos levar também a questão da violações contra populações tradicionais e povos indígenas, que continua intensa por conta da insegurança do território.