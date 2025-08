Vespas em lavouras na Amazônia contribuem para controle natural de pragas

Uma pesquisa da área de ecologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estuda a diversidade de vespas parasitoides no interior do Estado do Amazonas e relaciona sua ação ao controle biológico natural de pragas nas lavouras de pequenos produtores de mandioca na região.

"Embora muitos insetos parasitoides atuem como agentes naturais de controle biológico de pragas agrícolas, as informações sobre essas espécies ainda são escassas, especialmente em relação à mandioca, que é a cultura de maior importância para a subsistência na região Norte do Brasil", diz Gabriela do Nascimento Herrera, doutoranda da UFSCar e pesquisadora responsável pelo estudo. "A Amazônia é um dos biomas onde as informações sobre vespas parasitoides são mais limitadas. Essa lacuna de conhecimento se estende tanto às dimensões verticais quanto horizontais, deixando grande parte da região inexplorada e desconhecida."

A pesquisa tem apoio de Projeto Temático da FAPESP, coordenado pela professora Angélica Maria Penteado Martins Dias, da UFSCar.