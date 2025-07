Brasil recicla só 2% dos veículos fora de uso e agrava danos ambientais

Para ela, políticas públicas que estimulem a regularização da atividade — por meio de linhas de crédito, reduções tributárias, subsídios e outros mecanismos — contribuiriam diretamente para a mudança desse cenário, tornando o custo da reciclagem mais competitivo no mercado e dificultando a sustentação dos negócios ilegais.

Percebe-se a necessidade de uma maior integração entre as cadeias de valor e os fornecedores, que nem sempre são locais. Não há, até o momento, um sistema nacional coordenado que contemple o recebimento, a desmontagem, o reaproveitamento de peças e a reciclagem de resíduos automotivos. A logística reversa ainda 'caminha' lentamente na cadeia automotiva, com exceção de sistemas priorizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, como pneus e baterias chumbo-ácido, estes já bem estabelecidos

Jomara Nogueira, pesquisadora e mestre em meio ambiente, saneamento e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Para isso, o Brasil pode se inspirar em exemplos de países que já conseguem reciclar cerca de 95% de sua frota, como o Japão — país que instituiu sua Lei de Reciclagem Veicular em 2005, a qual impõe às montadoras a reciclagem de airbags, fluidos e gases CFCs. Por lá, o consumidor paga uma taxa de reciclagem/recuperação no momento da compra de um veículo novo, a fim de financiar seu descarte e tratamento ao fim da vida útil.

Outra região avançada na política de reciclagem de veículos é a Europa. Em 2023, foi proposta uma nova regulamentação no continente que abrangem desde a fase de concepção de um veículo até sua destinação final. "Essas novas regras incluem a melhoria do design para facilitar a retirada de materiais e componentes para reutilização e reciclagem; uso de plásticos com, no mínimo, 25% de conteúdo reciclado; aumento da qualidade da matéria-prima recuperada; e proibição da exportação de veículos usados sem condições de circulação", explicou Roberto Gregorio da Silva Junior, professor da UFPR.

Na Europa, também se aplica o princípio da responsabilidade estendida do produtor, que obriga as montadoras a financiarem parte da coleta e do tratamento dos veículos em centros autorizados - como já ocorre, por exemplo, na Espanha e na Alemanha. "Merece destaque também a existência de sistemas nacionais de rastreabilidade veicular, que acompanham o processo desde a baixa definitiva de circulação até o tratamento final nos centros autorizados", afirmou Jomara.

O que pode ser feito

Pouca gente sabe, mas, quando um veículo deixa de circular, é importante que o proprietário procure o Detran para emitir uma espécie de "certidão de óbito" do automóvel, intitulada formalmente como Declaração de Baixa Definitiva do Veículo. Para isso, é necessário quitar todos os débitos do veículo, como IPVA e multas de trânsito.