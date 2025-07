Motéis brasileiros para COP30 impressionam NYTimes: 'Parece um bordel'

A decoração erótica dos motéis brasileiros em Belém foi destaque em reportagem do jornal The New York Times deste domingo. Com poucas opções de acomodação na capital paraense, os motéis se preparam para receber diplomatas, cientistas climáticos, funcionários públicos e ativistas ambientais durante a COP30, que acontece em novembro.

O que diz o NYT

A reportagem fala do esforço dos donos de motéis em adaptar a decoração erótica para receber o público da COP30. O jornal destaca que a acomodação nos motéis é vista pela organização da conferência como parte da solução para a falta de leitos na cidade.

Barra de pole dance, papel de parede de oncinha e banheira em formato de coração podem ser retirados. Um dos entrevistados pelo jornal é Yorann Costa, dono do Motel Secreto. "O senhor Costa preparou uma suíte adicionando beliches e removendo uma foto enorme de um traseiro pendurada na parede. Mas ele parou na hora de se livrar da barra de dança, do papel de parede com estampa de oncinha e da banheira de hidromassagem vermelha em formato de coração", destaca a publicação.