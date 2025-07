PL da devastação e marco temporal mobilizam ativistas em Belém

As falas dos participantes do Global Citizen Now foram dominadas pelo "Veta, Lula", em referência ao chamado PL da devastação, e por pedidos de demarcação de terras indígenas contra a Lei 14.701/2023, do Marco Temporal. O evento, que ocorreu ontem em Belém, é uma das fases da campanha Proteja a Amazônia.

O que aconteceu

Uma das vozes mais acaloradas foi a do coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e copresidente da Global Alliance of Territorial Communities, Kleber Karipuna, que falou sobre o trabalho da aliança global de comunidades. A iniciativa reúne mais de 35 milhões de pessoas, de 24 países e várias etnias, para dar voz ao movimento indígena, principalmente no enfrentamento da crise climática.