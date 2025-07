Todo desastre climático pode ser evitado? O que falta para SP se adaptar?

No ano passado, o Brasil pleiteou com o Azerbaijão, país sede da conferência, uma meta de US$ 1,3 trilhão por ano até 2035. No entanto, o valor aprovado foi de US$ 300 bilhões, considerado pelos especialistas um montante muito abaixo do necessário.

Segundo um estudo feito pela Climate Policy Iniciative, organização internacional de política climática, seria necessário um fluxo de US$ 7,4 trilhões por ano até 2030, em um cenário no qual a média global da Terra não ultrapasse os 1,5°C.

A expectativa da COP30 deste ano é que as negociações retomem para aumentar a meta dos fluxos financeiros para os projetos de mitigação e adaptação. Para Sampaio, a discussão é também sobre justiça.