Avenida para a COP transformou quilombo em 'zona de sacrifício', diz líder

A liderança quilombola Vanuza do Abacatal disse hoje durante um painel do Global Citizen Now, em Belém, que as obras da Avenida Liberdade transformaram a região em uma "zona de sacrifício".

O que aconteceu

O projeto de abertura da via faz parte dos preparativos para a COP30 e corta três municípios da região metropolitana de Belém. No percurso da via estão três comunidades tradicionais, entre elas o Abacatal.

Durante o painel, Cavalcante denunciou os impactos no território, que está localizado em Ananindeua e tem 315 anos. No local, vivem mais de quinhentas pessoas.