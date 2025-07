Água potável com energia solar transforma vida de quilombo no Amazonas

A comunidade quilombola do Tambor, no interior do Amazonas, localizada no Parque Nacional do Jaú, comemora a chegada de um sistema de água potável, com uso de energia solar. A iniciativa faz parte do projeto Água+Acesso, desenvolvido pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e pela Coca-Cola Brasil, que, desde 2017, já beneficiou 37 comunidades tradicionais do estado, impactando mais de 5,6 mil pessoas com soluções sustentáveis para o abastecimento de água.

"É um sonho realizado", diz Sebastião Ferreira de Almeida, liderança que nasceu e cresceu na comunidade, em entrevista a Ecoa. "Era algo que as pessoas queriam muito. Inclusive foram anos e anos de promessas de prefeituras, de outras instituições. Mas acabou que a FAS foi a única organização que conseguiu realizar o projeto."

O sistema implantado utiliza a captação de água de poço subterrâneo, associada a um filtro de tratamento e ao uso de energia solar, assegurando o abastecimento sustentável da comunidade. A estrutura conta com um reservatório com capacidade para 5 mil litros e beneficia 26 famílias, totalizando cerca de 130 pessoas.