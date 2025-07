Mutirão dos Povos da Amazônia exige protagonismo na COP 30 em declaração

O que diz a carta

O documento traz uma série de exigências e afirma que "a realização da COP30 em solo amazônico carrega uma responsabilidade histórica e uma oportunidade política inédita de fortalecimento de nossas alianças entre movimentos: a atual conjuntura internacional de avanço do fascismo abre caminho para que esta conferência deixe de ser uma formalidade global e se torne o palco de protagonismo real em defesa da soberania liderada pelos movimentos e povos da Amazônia".

Nele, representantes de movimentos sociais, comunidades tradicionais e povos indígenas da Amazônia declaram que levantam "uma voz firme e ancestral para afirmar nossa identidade coletiva de luta: a resposta somos nós".

"Diante do colapso iminente, quando o planeta queima e a vida clama, somos nós que carregamos o peso mais cruel da injustiça histórica e do neocolonialismo da economia da destruição. Sentimos primeiro a seca, a inundação, o ar envenenado, a água morta. Resistimos com nossos corpos e territórios à destruição imposta. E, ainda assim, somos silenciados, perseguidos, invisibilizados, relegados às sombras do poder. A Amazônia pulsa como o coração da Terra. Nossas florestas, rios, solos e ciclos formam o tecido de vida que sustenta o último fôlego do equilíbrio climático. Mas não há Amazônia sem seus povos. Os territórios que nossas comunidades protegem são as últimas fortalezas contra a devastação", diz um dos parágrafos da declaração de três páginas.

O documento traz várias exigências, como "reforma agrária, demarcação, titulação, regularização fundiária, desintrusão imediata dos nossos territórios" e "presença plena, digna, permanente e com poder real nas decisões" porque "a COP30 se realiza em nossa terra."

Manifestação usou um globo sujo de petróleo e derretendo pelas mudanças climáticas Imagem: Daleth Oliveira/Divulgação

Também pedem "reconhecimento da Amazônia como bem comum da humanidade, mas sob a soberania alimentar e energética inalienável dos povos que nela vivem e resistem". "Defendemos a sociobioeconomia e uma nova economia, por meio da governança e gestão territorial dos povos, que proteja a floresta e garanta os direitos humanos."