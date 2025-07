'Caldeirão': Paraisópolis, em SP, é 8°C mais quente do que o Morumbi

Estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie mostra que a diferença entre Paraisópolis e o vizinho Morumbi chegou a 8°C em medições feitas entre setembro e outubro de 2023.

"Queremos saber se isso se repete, se é um padrão", explica o professor Renato Anelli, que participa do estudo e faz parte do comitê da próxima Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, dedicada aos extremos do clima.

Falta água para se refrescar

Arborização está presente ao redor da comunidade, mas não dentro dela Imagem: André Porto/UOL

Apesar do calor, a comunidade ainda enfrenta instabilidade no fornecimento de água —problema que ficou evidente no início da pandemia. Algumas famílias receberam caixas d'água da Sabesp, o que ajuda nos dias de muito calor, mas não resolve para todos.