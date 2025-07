Chuva é sinal de alerta: Jardim Pantanal expõe velhos dilemas de SP

Nem todo problema de moradia se resolve com novas casas. Já temos casas para todo mundo, o que não temos são casas de qualidade. Temos uma política de construção de novas casas há mais de dez anos e a questão não termina. Precisamos ter uma política pública de reforma de casas para que as pessoas morem bem onde já estão. Matheus Cardoso, 30, fundador do Moradigna

São Paulo: terra da tempestade

Dados do IAG-USP e do Inmet mostram que as chuvas intensas são cada vez mais frequentes. Acima de 80 mm já são consideradas extremas, independentemente da estação.

Com as tempestades, bairros como o Itaim Paulista, mais quentes e impermeabilizados, acumulam água que escorre para o Jardim Pantanal. "Às vezes o córrego enche aqui sem ter chovido. É o reflexo da bacia hidrográfica", diz Laís Avelino, arquiteta do Instituto Alana.