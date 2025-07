'Qualquer coisa faz queimar', diz pesquisadora de Oxford sobre Amazônia

Já o de 2023 não foi um El Niño forte, então por que houve uma seca tão grande? Temos dois fatores contribuindo para exacerbar a seca causada pelo El Niño. O primeiro são as mudanças climáticas que, na Amazônia, levam sim a aumento de temperatura, mas principalmente a uma mudança no regime de chuvas, reduzindo a precipitação e deixando a bacia amazônica toda mais seca. Na parte sul da bacia, há regiões em que o período de estiagem já dura duas semanas a mais do que na média histórica.

O segundo fator é o desmatamento. Cerca de metade da precipitação que cai na Amazônia é gerada pela própria floresta. As imagens que vemos de uma névoa subindo de manhã cedo da floresta, que chamamos de evapotranspiração, é simplesmente água lançada pelas árvores na atmosfera que forma os rios voadores, gerando as chuvas e levando umidade para o resto do país. Se a gente tem menos floresta por causa do desmatamento, vamos ter menos chuva. Soma-se a isso o efeito das mudanças climáticas e a seca causada pelo El Niño, você tem o combo da hecatombe. É por isso que em 2023 houve aquela seca extrema, com os rios muito secos, toda a fumaça, e isso vai continuar acontecendo.

Um El Niño como o de 1998 é um evento climático extremo e seus impactos eram raros, mas agora não é tão difícil ter impactos tão grandes, porque as condições básicas mudaram. Por exemplo, uma pessoa que entra em contato com um fungo, se está com uma boa imunidade, vai ter sintomas leves. Agora, se a pessoa for imunossuprimida por qualquer motivo, vai ter uma super doença, com sintomas bem mais fortes. Com as mudanças climáticas e o desmatamento, a Amazônia está ficando cada vez mais imunossuprimida.

Isso significa que o fogo na Amazônia veio para ficar?

Falando de curto e médio prazo, vamos continuar tendo uma Amazônia que pega fogo. A floresta está tão seca que qualquer coisa faz queimar, é uma paisagem inflamável. E fenômenos como o El Niño tendem a gerar impactos cada vez maiores. É uma mudança dentro de uma geração, algo impensável na minha infância. Tínhamos uma floresta que evolutivamente não pegava fogo e que agora queima. Com essa mudança de padrão, é muito importante entender como as áreas degradadas pelo fogo se recuperam ou não no longo prazo, o que já é foco de algumas das nossas pesquisas.

Os ecossistemas resistentes ao fogo são aqueles que evoluíram com o fogo. No Brasil, o Cerrado é um exemplo clássico. Em outros lugares, como Califórnia (EUA), Canadá, a região do Mediterrâneo, Portugal, Espanha e Grécia, você tem florestas em que o fogo ocorre naturalmente de tempos em tempos. É claro que as mudanças climáticas aumentaram a frequência e intensidade dos incêndios, mas são ecossistemas que evoluíram com isso e criaram adaptações. Você tem espécies com sementes que brotam e dão flor depois que o fogo passa, ou árvores com uma casca grossa que funciona como isolamento térmico, protegendo o cerne da planta mesmo no calor extremo.