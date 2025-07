Mascote da COP 30, Curupira inspira produtos em Belém

A artesã Silvia Valente e o seu Curupira, feito com a técnica japonesa amigurumi Imagem: Augusto Pinheiro/UOL

"Assim que começou a circular que o personagem poderia ser mascote da COP, eu comprei uma receita pela internet, com o passo a passo para fazer o Curupira, e comecei a produzir", conta Silvia, que já vendeu algumas unidades em feiras, a R$ 180 cada. "Também capacitei 30 pessoas para confeccioná-lo."

Ela viajou recentemente a São Paulo, para conferir as novidades da feira Mega Artesanal, e levou o Curupira para fazer a divulgação. "Eu achei interessante a escolha dele como mascote porque ele protege a floresta. E ele é bonitinho com esse fogo que tem no cabelo."

Ela vende pelo Instagram e entrega em todo o Brasil. "Também quero aproveitar as oportunidades corporativas, pois muitas empresas vão querer oferecer o Curupira como brinde."

Outra artesã, Vânia Queiroz, disse a Ecoa, durante a Feira da Diversidade na capital paraense, que já sentiu um aumento na procura pelo mascote da COP. "As pessoas estão perguntando por ele. Atualmente estou vendendo apenas a cuia pintada, mas pretendo também criar uma estampa do Curupira para as minhas ecobags, aproveitando esse boom", disse. A cuia custa R$ 37.

A vendedora Vanderly Rodrigues mostra os adesivos DTF do Curupira na loja Bella Bijoux Imagem: Augusto Pinheiro/UOL

A loja Bella Bijoux, no bairro da Campina, está comercializando adesivos DTF, para aplicação em diferentes produtos, com a imagem oficial do Curupira da COP 30. "Temos, entre nossos clientes, artesãos do Ver-o-Peso e da Praça da República, que usam os DTF para personalizar seus produtos, como bolsas, chapéus, toalhas e camisas. É só passar o ferro que transfere a estampa", explica Vanderly Rodrigues, vendedora da loja.