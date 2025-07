País entre Havaí e Austrália poderá sumir; população pede asilo climático

Cidadãos de Tuvalu já se "acostumaram" a perder tudo. Entre janeiro e março de cada ano, o pequeno país sofre com as "marés do rei", que causam enchentes severas e inundam casas e comércios, revelou uma reportagem da rede americana CNN em 2019. Sua estreita costa fica cada vez mais curta, e o quarto menor país do mundo, com a terceira menor população e o menos visitado, pode se tornar o primeiro a desaparecer.

Locais jogam rugbi na pista do aeroporto de Tuvalu, diante de um território reduzido e pouco visitado Imagem: Michael Coghlan

Problema também é de saúde pública. A água do mar infiltra, cada vez mais, os poucos poços de água potável de Tuvalu e a torna insalubre para o consumo humano, apontou o jornal americano The New York Times.

Austrália se comprometeu a conceder 280 vistos para cidadãos de Tuvalu ao ano. O acordo, firmado em 2023, foi o primeiro asilo climático do mundo, de acordo com o governo australiano, e entrou em vigor em agosto de 2024, há menos de um ano.

Um terço de seus 10.643 habitantes já se candidatou ao documento que permitirá o exílio. Até 27 de junho, 1.124 cédulas representando 4.052 cidadãos —já que famílias se candidatam juntas— haviam sido enviadas para uma espécie de sorteio da primeira etapa de vistos, segundo a BBC. O período de inscrição, que custa 25 dólares australianos (ou R$ 90), vai até amanhã.