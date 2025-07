Em derrota do governo, Congresso aprova mudança no licenciamento ambiental

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que o projeto é inconstitucional. Em discurso na tribuna, ele afirmou que há motivos para acionar a Justiça.

Também é dado como certo que haverá veto de Lula. A expectativa é que o artigo que muda as atribuições do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) seja alvo da tesoura do presidente. Os ruralista afirmam que têm votos para derrubar o veto.

Agro impôs sua força e aprovou o projeto com ampla margem de votos Imagem: IDR Paraná

PT dividido

Os ruralistas esperavam apoio do PT. A expectativa se baseava em manifestações de ministérios ligados ao agronegócio, mineração e infraestrutura serem favoráveis à proposta porque poderia destravar obras.

Somente Marina Silva estava contra. O isolamento do Ministério do Meio Ambiente não é novidade, e as tentativas de entendimento não surtiram efeito.