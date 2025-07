Entenda a crise climática: 30 leituras imperdíveis para o ano da COP30

'Os senhores do clima' (2007): O cientista australiano Tim Flannery lança um olhar otimista sobre clima e futuro. Nesta obra, ele mostra que há muito a ser feito para salvar o mundo por meio de metas mais ousadas do que o conhecimento convencional sugere.

Capa de 'Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global' Imagem: Divulgação

'Caiu do céu: o promissor negócio do aquecimento global' (2016): O premiado jornalista norte-americano McKenzie Funk reúne uma investigação de seis anos, com viagens da Groenlândia ao Sudão do Sul, Índia e Áustria. Ele revela como as seguradoras, o mercado financeiro e o setor de exploração de petróleo lucram com o aquecimento global.

Capa de 'Enfrentando o antropoceno: Capitalismo fóssil e a crise do sistema terrestre' Imagem: Divulgação

'Enfrentando o antropoceno: Capitalismo fóssil e a crise do sistema terrestre' (2016): O canadense Ian Angus debate a presença do homem no mundo e sua intervenção na natureza. A obra aborda a Grande Aceleração, quando as atividades humanas se tornaram a força geológica primária que impacta o meio ambiente e seu futuro.