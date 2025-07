Incêndios florestais ameaçam biodiversidade até em áreas que não queimaram

Ainda que não atingidas diretamente pelas chamas, algumas florestas estão perdendo espécies. Essa é a principal descoberta de um estudo realizado por cientistas brasileiros no Corredor Cantareira-Mantiqueira, uma importante região de Mata Atlântica, e publicado no periódico científico Forest Ecology and Management. A pesquisa mostra que o aumento da "pirodiversidade" — termo que se refere ao mosaico de florestas com diferentes graus de distúrbio causado por incêndios — prejudicou a função de refúgio das áreas não queimadas, resultando em menor riqueza de aves nos fragmentos intactos. A investigação recebeu vários apoios da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Os pesquisadores analisaram a riqueza de espécies de aves em 15 paisagens com fragmentos florestais na região próxima à cidade de Atibaia, em São Paulo. Com base nos dados do MapBiomas-Fogo, foi possível selecioná-las a partir do histórico de incêndios ocorridos desde 1985. A pirodiversidade foi calculada a partir de variações na frequência, extensão, severidade e idade das florestas secundárias, que resultam em formações com diferentes graus de distúrbio.

Foi possível verificar que, quanto maior a diversidade de distúrbios no entorno do fragmento florestal, menor é o número de espécies de aves nas florestas que não foram queimadas. O fogo deixa marcas duradouras, mesmo onde não tocou diretamente. "Essas áreas deveriam funcionar como refúgios para a fauna após os incêndios, mas descobrimos que essa função está sendo comprometida", explica Ederson José de Godoy, pesquisador do Instituto de Ciências da Natureza da Universidade Federal de Alfenas (ICN-Unifal) e primeiro autor do estudo, em comunicado divulgado pela instituição.