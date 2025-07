ONG de matriz africana lutará na COP para 'se tornar povo, não religião'

"O único problema é que eles [indígenas] foram considerados um povo e nós, uma religião", afirma Tatá Nganga Dilê, coordenador nacional da FonsanPotma. "Quando você reconhece 300 povos oriundos dos povos indígenas e não reconhece três dos povos oriundos do continente africano há uma distorção de compreensão e de valores. Esse reconhecimento [na lei] dos povos bantus, jejes e yorubas como povo é fundamental."

Todos aqueles que são oriundos do continente asiático têm dupla cidadania. Todos que vêm da Europa têm dupla cidadania. Da Oceania, também. Os únicos que não têm são oriundos do continente africano, por consequência do holocausto da escravidão. Foram 400 anos, uma série de elementos precisam ser reparados --e é essa reparação que estamos discutindo.

Tatá Nganga Dilê, sobre origem africana

Como exemplo de contribuição, ele cita as cozinhas solidárias e as festas gratuitas promovidas pelos povos às comunidades. "Nós somos um povo que tem uma economia, que contribuímos contra a fome, com o dinheiro, com tudo, só que nos colocam numa figura de invisibilidade e falta de compromisso político-organizativo", lamenta.

Querem levar o debate à COP

Tatá diz que essa pauta será integrada à Cúpula dos Povos, organização que reúne os movimentos sociais, e nega que seja díspar com o debate da COP. "Queremos levar porque quem cuida da terra são os povos originários, e nós somos os povos originários do continente africano em solo brasileiro", argumenta o coordenador.

Organizadores da COP veem de forma diferente. Sem se pronunciar sobre esta pauta específica, membros do governo dizem que muitas reivindicações "não relacionadas com a pauta principal da cúpula" são historicamente levadas e não será diferente na edição de Belém. Eles pontuam, no entanto, que é um evento internacional e que não deve tratar de pautas específicas de um país, mesmo que este seja o anfitrião.