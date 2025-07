Como o Chile está usando cabelos humanos contra a seca histórica

O Chile enfrenta uma seca histórica e, no campo, soluções criativas ganham espaço. Uma delas chama a atenção pela simplicidade: tapetes compostáveis feitos com cabelo humano, que protegem o solo da evaporação e ainda nutrem as plantas. A técnica já traz bons resultados e vira aliada na crise hídrica prolongada.

Tecnologia direto do salão

Cabelos viram "tapetes vivos" que reduzem a perda de água. Discos feitos em tecelagem mecânica são confeccionados com fios coletados em salões de beleza e pet shops e usados para cobrir a base das plantas, diminuindo em 71% a evaporação direta do solo, segundo a fundação Matter of Trust Chile.