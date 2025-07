Marca de chocolates finos de Belém fortalece a bioeconomia na Amazônia

Atualmente, segundo o IBGE, o Pará é o segundo maior produtor de cacau do Brasil, com 138,47 mil toneladas, um pouco atrás da Bahia, com 139 mil toneladas.

Sicilia começou a produção, com sua primeira marca, a Amazônia Cacau, utilizando os conhecimentos dos cursos de gastronomia e aqueles aprendidos com os ribeirinhos. "Meus primeiros experimentos foram no pilão", lembra.

Em 2015, em busca de aprimoramento, o empresário, que é filho de um italiano de Licata, na Sicília, e de uma mineira, fez o curso de chocolatier na escola Lenôtre, em Paris, mas não encontrou o que estava procurando, que eram as técnicas de fabricação de chocolate.

Foi aí que ele teve a ideia de fazer um estágio em uma indústria italiana que fabricava maquinário para produzir chocolate.

"O curso ensinava como fazer a máquina e como ela funcionava e foi assim que eu consegui aprender os segredos da fabricação de chocolate. Aliando isso à criatividade e à biodiversidade amazônica, foi o nosso boom."

Nos chocolates da Gaudens, há misturas com açaí, bacuri e cupuaçu, além do chocolate branco com cumaru, conhecido como "baunilha da Amazônia". A Cripioca, criação premiada pela Academia do Chocolate de Londres, substitui os flocos de arroz pela farinha de tapioca, típica da região.