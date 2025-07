Nobre: Enchente no Texas tem relação direta com o aquecimento global

Todos os fenômenos extremos estão aumentando de frequência e quebrando recordes. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Tivemos recordes de chuvas no deserto do Saara e em Dubai, nos Emirados Árabes, que é uma região árida. No Texas, uma região semiárida, tivemos também esse recorde de chuva.

Isso é um fenômeno diretamente relacionado ao aquecimento global. Se continuarmos aquecendo o planeta, esses fenômenos se tornarão cada vez mais frequentes. Carlos Nobre, colunista do UOL

Nobre explicou que a temperatura média no planeta está 1,5°C acima do registrado entre 1850 e 1900. Ele alertou que, se nada for feito para interromper esse processo, novas tragédias afetarão milhões de pessoas.

Se a temperatura permanecer nesse nível que atingimos agora, que parece ser algo muito desafiador e difícil, ainda assim teremos que fazer uma adaptação muito grande para esses eventos. No mundo inteiro, teremos que tirar centenas de milhões de pessoas que vivem em áreas de risco.

Com essa temperatura, por exemplo, o certo é não ter mais essas escolas na beira desse rio. Isso vale para o mundo inteiro. Na região costeira, o nível do mar está crescendo muito rápido. É um desafio. Temos que mudar a vida de bilhões de pessoas no mundo. Carlos Nobre, colunista do UOL

