Embaixadora da juventude leva pauta do racismo ambiental para a COP30

Ecoa: Como você começou a se interessar por ativismo climático?

Marcele Oliveira: Eu sou de um bairro chamado Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a luta por um parque verde transformou a forma como eu enxergava a luta ambiental. Enquanto eu atravessava o meu bairro para acessar a universidade, que ficava em outra cidade, observava que nas zonas periféricas tinha menos árvores que nas zonas nobres.

Isso também impactava o calor que a gente sentia e o entendimento do quanto o verde e a natureza eram importantes para a gente, pensando que eu sou uma pessoa periférica no contexto urbano. Então, como ter uma vida boa se a gente não tiver árvore, não tiver sombra, não tiver qualidade de vida por perto?

Isso parecia meio inviável, e por conta disso, a luta pelo parque foi transformando o meu entendimento em relação à luta climática, e eu me transformei em ativista climática, pensando também na relação entre cultura e clima, em como proteger a natureza precisa fazer parte da nossa cultura.

E como se preparou para atuar com isso profissionalmente?

Meu trabalho começa quando eu me engajo nesse movimento dentro do meu território. E depois, junto com outras organizações de juventude, a partir de uma conexão com a agenda 2030, fazendo relatórios, construindo engajamento da juventude através de eventos, de participação em conferências e com a coalizão clima de mudança. Então, eu entendi a importância de me relacionar com o contexto internacional e entrei no programa jovens negociadores pelo clima da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro.