Movimentos prometem lotar COP e cobrar o governo: 'Momento de contradição'

O consenso é que o governo passa por um conflito ao receber o evento e estimular pautas como exploração de petróleo próxima à Foz do Amazonas. "É esse momento de contradição que vivemos: há muitas demandas das pessoas que são impactadas diretamente pelo efeito das mudanças climáticas enquanto há um lobby enorme de empresas junto aos Estados-partes querendo capitalizar em cima da COP com falsas soluções com continuidade do mesmo modelo de devastação", afirma Lúcia Ortiz, do movimento Amigas da Terra Brasil.

"Neste ano, a gente quer mostrar essa força popular", afirma Ortiz. "Esperamos, agora, fazer com que o governo federal avance do diálogo para o compromisso efetivo com essas forças populares do Brasil e do mundo, unidas contra o racismo e as desigualdades e pela justiça climática."

O debate ganha mais importância por acontecer no coração do chamado Sul Global, o que aumenta a pressão sobre o governo, aponta Jesus Vázquez, liderança da organização internacional La Vía Campesina. "É importante que seja aqui, com um governo favorável [ao discurso de Sul Global], mas é mais importante ainda que as pessoas se expressem para dizer que são os povos que produzem essas mudanças, são os pequenos produtores a motriz do que a COP almeja, não os governos", diz o ativista porto-riquenho.

"As multinacionais se juntam ao governo e dizem que buscam achar soluções, mas são sempre as soluções lucrativas", reclama Vázquez. "Temos que lutar por soberania alimentar e justiça social e climática igualmente, e isso só é feito com o povo, o povo que produz, mas que muitas vezes fica à margem." Ele veio a Belém em junho para participar da reunião pré-COP e deverá voltar em novembro com mais colegas.

Os povos indígenas também prometem movimentar a agenda. Lideranças querem fazer protestos tanto contra a exploração de petróleo na Margem Equatorial —assunto já decidido no governo Lula (PT) e que não deve ser debatido na COP— quanto no pedido de aceleração do processo de demarcações de terras.

"O que a gente gostaria de ter não é sinalização, promessas, mas oficialização maior nos documentos", afirma Alana Manchineri, assessora internacional da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira). "Não que nós achemos importantes as falas [promessas], mas a gente entende que as conjunturas mudam. Sempre que há mudança de governo, são nossos os primeiros direitos a serem usurpados. Quando você tem a documentação, quando está no papel, há mais garantias."