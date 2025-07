Organizações pedem pacto para mobilizar US$ 7 bi anuais para a Amazônia

Financiamento atual é insuficiente. Segundo o Banco Mundial, são necessários US$ 7 bilhões anuais para proteger a floresta. Na última década, foram mobilizados US$ 5,8 bilhões. Apenas 3% do financiamento climático global é destinado a soluções baseadas na natureza para mitigação. Cerca de 89% do financiamento agrícola vai para práticas insustentáveis.

A COP30 será um ponto de virada no debate de financiamento para a natureza. Financiamento para conservação, restauração e gestão sustentável de florestas tropicais é essencial para o combater à mudança do clima. Soluções financeiras inovadoras, como a proposta brasileira para o mecanismo Florestas Tropicais para Sempre, são prioridades para a presidência da CO30 em nosso mutirão global para acelerar a ação climática.

Ana Toni, diretora-executiva da COP30

A união de esforços para garantir recursos financeiros para soluções baseadas na natureza é essencial para que a Amazônia gere prosperidade e bem-estar a todos seus habitantes com a floresta em pé.

Livia Pagotto, Uma Concertação pela Amazônia

A primeira COP do clima a ser realizada na maior floresta tropical do mundo deve assumir compromissos concretos de apoio financeiro e político para que a Amazônia e as demais florestas tropicais do planeta continuem a armazenar e capturar carbono com segurança. É fundamental fortalecer os guardiões da floresta -- os povos indígenas e as comunidades locais -- não apenas pelo futuro deles, mas por toda a vida na Terra. A Rainforest Trust tem orgulho de ajudar a mobilizar financiamento filantrópico privado para esses esforços -- agora o setor público deve fazer sua parte, especialmente os países mais ricos.

James Deustch, CEO da Rainforest Trust

Quem assina

As recomendações entregues à presidência da COP30 contam com o apoio de diversas organizações da sociedade civil e centros de pesquisa comprometidos com a preservação da Amazônia. Entre os signatários do documento estão o Andes Amazon Fund, o Science Panel for the Amazon (SPA), a Conservation International (CI), o The Field Museum, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o movimento Uma Concertação pela Amazônia e a Rainforest Trust.