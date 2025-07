'Sem Retorno': UOL lança hoje documentário sobre mudanças climáticas

Enchentes no Sul do Brasil, queimadas na Califórnia, ondas de calor extremo. Os sinais da crise climática estão por toda parte. O documentário "Sem Retorno", que estreia hoje no Canal UOL na TV e no YouTube de UOL Prime, mostra o que pode acontecer se a temperatura global continuar subindo —e por que os próximos anos serão decisivos para a humanidade.

Idealizada pela jornalista Raquel Arriola, do UOL, a produção conta com a participação de cientistas como Paulo Artaxo (professor da Universidade de São Paulo), Carlos Nobre (professor da USP e colunista do UOL), Luciana Gatti e Antônio Nobre (pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Alexandre Costa (professor da Universidade Estadual do Ceará), que são referência no estudo do clima e ajudam a entender os impactos já visíveis e os caminhos possíveis para enfrentar o colapso climático.