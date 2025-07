Pista de skate da sede da COP30 alaga, e engenheiro aponta possíveis falhas

A impermeabilização do solo dificulta a absorção natural da água, explica o professor. Por se tratar de uma cavidade, forma característica das pistas de skate, ela acaba formando uma grande piscina, completa.

A chuva que atingiu a cidade ontem foi mais forte do que o esperado para o chamado "verão amazônico", marcado por chuvas intensas na região metropolitana de Belém e na região nordeste do Pará. Em apenas três dias choveu quase metade do previsto para o mês inteiro. Foram 55,2 mm na região metropolitana de Belém, sendo 32 mm, apenas entre ontem e hoje. A média para julho é de 156 mm.

"A ocorrência está associada às altas temperaturas observadas no Atlântico Equatorial, que intensificam a umidade na atmosfera. Essa umidade é transportada pelos ventos alísios em direção ao continente, onde o encontro com as altas temperaturas da superfície terrestre favorece a formação de nuvens convectivas, resultando em chuvas intensas e localizadas", explica o coordenador do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Pará, Adriroseo dos Santos.

"Com o descontrole do clima, eventos extremos como esse passaram a se tornar uma realidade, ou seja, um descompasso com a intensidade das chuvas, que provoca os alagamentos, chovendo mais do que a capacidade de o sistema absorver", diz o engenheiro Rosa.

Outro lado

Em nota enviada à reportagem, a Vale diz que a "a primeira etapa da obra do Parque da Cidade foi entregue e está em fase de operação assistida, ou seja, com ajustes em andamento, conforme previsto no planejamento de implantação do projeto".