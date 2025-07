Hotéis de Belém fazem acordo e reduzem preços para delegações da COP30

Pelo menos 12 hotéis de Belém e 5 de Castanhal (a 70 km da capital paraense) aceitaram disponibilizar 500 quartos com diárias entre US$ 100 e US$ 300 (R$ 540 a R$ 1.621 na cotação de hoje) a para delegações de países em desenvolvimento poderem participar da COP30. O acordo aconteceu em reunião realizada na última terça-feira (1°) no hotel Princesa Louçã, em Belém, com representantes da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e com o secretário de Turismo do estado, Eduardo Costa.

A informação foi divulgada primeiro pelo portal Poder 360 e confirmada a Ecoa pelo presidente da ABIH-PA (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará), Tony Santiago, e pelo advogado Daniel Cruz, do Shores (Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Belém e Ananindeua), que participaram das negociações em Belém.

"Há algum tempo a gente já vinha negociando porque o intuito não é intervir nos hotéis. Nosso empenho, da hotelaria como um todo, é viabilizar esses delegados. Há pessoas confundindo, que vai ser US$ 100 para todo mundo, não é isso. Nosso objetivo é ajudar esses países, como pequenas ilhas, que, inclusive, contam com subsídio da ONU", disse Santiago. Ele não quis citar os nomes dos hotéis, mas disse que "todos os grandes estão dentro".