O que o calor extremo na Europa revela sobre o futuro do planeta?

A Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, enquanto na Alemanha a previsão era de que as temperaturas atingissem o pico de 40ºC em algumas áreas, tornando esse o dia mais quente do ano. Nos últimos dias, os termômetros marcaram 46°C em El Granado, no sudoeste da Espanha, no sábado (28), e 46,6°C, no centro-sul de Portugal, no domingo (29).

Placa de farmácia exibe a temperatura de 45ºC em Thionville, no nordeste da França Imagem: Jean-Christophe Verhaegen - 2.jul.2025/AFP

Para especialistas, as ondas de calor ficam mais frequentes e chegam cada vez mais cedo, expondo impactos das mudanças climáticas. Para piorar, isso eleva o risco de incêndios.

"Em alguns lugares na Europa, estamos experimentando temperaturas que nunca foram registradas antes, então é realmente incomum", disse Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Mudança Climática Copernicus, com sede na Espanha.

A Europa Ocidental está sob influência de um forte sistema de alta pressão, aprisionando ar seco do norte da África, conforme informou a OMM (Organização Meteorológica Mundial) ontem.

A onda de calor é o resultado do que é conhecido como domo de calor - uma poderosa área de alta pressão na atmosfera. Ela faz com que o ar desça, se comprima e aqueça, suprime a cobertura de nuvens e resulta em sol forte.