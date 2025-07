De Curitiba a Oslo: cidades mostram como resistir à mudança do clima

Quando chuvas acima da média caíram sobre a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, em março de 2023, documentos públicos mostraram a ausência de investimento prévio na prevenção de desastres naturais. Quase um ano depois, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul também acenderam um alerta sobre a falta de infraestrutura de drenagem e permeabilidade que poderia ter ajudado os municípios a lidarem melhor com um volume intenso de chuvas.

Os dois casos ilustram a importância da adoção de ações que tornem as cidades mais resistentes, eficientes e inclusivas para enfrentar desafios do futuro, como eventos extremos. Esse é o pensamento por trás do conceito de cidades sustentáveis. Em alta atualmente, sobretudo devido aos problemas impostos pelas mudanças climáticas, o termo emergiu no cenário internacional na década de 1980 para conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e justiça social, explica o urbanista e professor da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), André Prado.

Apesar de representar um objetivo a ser perseguido pelas gestões municipais (com incentivos dos governos estaduais e federal), uma série de práticas ilustra o conceito. As cidades sustentáveis, por exemplo, priorizam os transportes coletivos e não motorizados e a redução do uso de combustíveis fósseis para diminuir as emissões de gases poluentes.