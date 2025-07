83% dos municípios do Brasil já sofreram com desastres causados por chuva

Eu tenho dado um exemplo que o preço do café mais caro do supermercado agora e o preço do azeite do ano passado. As pessoas precisam entender que isso tem a ver com o oceano que está mais quente, o que causa mais ondas de calor e que abaixa a produtividade. O agro perder significa alterar a balança econômica brasileira, porque ela é a maior parte da balança e significa inflação e preço caro no supermercado.

Ronaldo Christofoletti

Chuvas extremas lideram desastres no Brasil. O estudo detalha também os tipos dos desastres: 64% são hidrológicos (enxurradas, inundações e alagamentos), 31% meteorológicos (chuvas intensas, granizo e tempestades de raios) e 5% geológicos (deslizamentos e corridas de massa), sendo que 55% dos eventos hidrológicos correspondem a enxurradas e 75% dos meteorológicos a chuvas intensas.

Mudanças climáticas alteram o regime de chuvas. Projeções apontam que as regiões Sul e Sudeste do Brasil devem ter um aumento de até 30% nas chuvas até 2100. Em contrapartida, Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste devem sofrer redução de até 40% no volume de precipitações. Um alerta da Agência Nacional de Águas também projeta queda de até 40% na disponibilidade hídrica em várias bacias do país até 2040.

Isso é uma realidade agora, não são casos pontuais. O aumento [de desastres] é constante ao longo do tempo, e segue as altas de temperatura do ar e do oceano.

Ronaldo Christofoletti

E a Antártida com isso? As partículas de fuligem das queimadas no Brasil influenciam o degelo na Antártida. Isso acontece porque essas partículas alteram o albedo do gelo, que é a capacidade de refletir a luz solar. Com menos capacidade de refletir os raios de sol, o gelo derrete mais rápido, o que impacta diretamente o ciclo das chuvas no país, explica o professor Christofoletti.