Pista de skate alaga e frustra público em abertura de sede da COP30

Frequentador apontou falta de ávores frondosas como problema Imagem: Augusto Pinheiro/Colaboração para Ecoa

O novo complexo oferece 14 ambientes de esporte e lazer, entre eles: skatepark com padrão olímpico, quadras poliesportivas coberta e ao ar livre, campos de futebol society, ciclovia, ecotrilha, pista de corrida e caminhada, academia ao ar livre, playgrounds com esguichos d'água e parede de escalada, além de balanços, mesas de pingue-pongue, banheiros, estacionamento e pontos de hidratação. Há ainda espaços planejados como o Museu da Aviação e um Centro de Economia Criativa.

"É um espaço sonhado e construído junto com a população e já se consolida como um dos principais legados da COP30. Vai mudar a paisagem cultural, turística e de lazer da capital", destacou a secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal.

Entre os destaques estão o uso de energia solar fotovoltaica, sistemas de captação e reaproveitamento da água da chuva, jardins filtrantes para tratamento de efluentes e o plantio de 2.500 árvores de espécies nativas e ameaçadas de extinção. O paisagismo ainda inclui 190 mil plantas ornamentais e 83 mil metros quadrados de áreas gramadas.

Parque da Cidade de Belém Imagem: Augusto Miranda/ Agência Pará/ Divulgação

Colônia de férias pública

O espaço abrigará a primeira colônia de férias pública do Brasil, com atividades gratuitas para todas as idades, incluindo esporte, cultura e serviços sociais. As atividades incluem dez modalidades, com turmas divididas por faixa etária: desde crianças de 4 anos até idosos com mais de 60, que contarão com acompanhamento especial. Mais de 8.400 pessoas já se inscreveram. A partir de amanhã, novos cadastros poderão ser feitos presencialmente no parque. Aos fins de semana, as atividades culturais e o espaço recreativo estarão abertos a todos, sem necessidade de inscrição prévia.