De restaurante a arquitetura, COP30 inspira sustentabilidade em Belém

Telas de tecido usadas em um festival de música de Belém foram transformadas em uma coleção de bolsas da marca Jalunalé Imagem: Arquivo pessoal

Já as telas de tecido, do evento Festival de Música da Amazônia, realizado em Belém no final do ano passado, foram transformadas em uma coleção de bolsas da marca de moda autoral Jalunalé.

Com a alta demanda por empresas com esse tipo de postura, o escritório de arquitetura já conta com uma empresa especializada em ESG para conduzir essas ações.

"Trabalhávamos com essa empresa de maneira pontual, mas percebemos a necessidade de firmar um contrato para profissionalizar essas práticas e torná-las cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Elas devem começar no momento em que pensamos no evento", afirma Verena Leal.