Espécies da Amazônia podem desaparecer com desmate e mudanças climáticas

Em virtude desse conjunto de características, estas espécies mais sensíveis aos impactos vêm sofrendo com diminuições em suas áreas de distribuição devido à fragmentação, perda de habitat e a exposição às anomalias climáticas que, na maioria das vezes, resultam em um clima mais quente e com menor precipitação.

Com o desaparecimento dessas espécies, os serviços ecossistêmicos realizados por elas irão desaparecer, colocando em risco muito mais espécies e até mesmo a sobrevivência humana.

Cenários futuros para a vida de aves e primatas

Para entender como as mudanças climáticas podem afetar as aves e primatas da Amazônia, nossos estudos preveem onde essas espécies podem viver no futuro. Utilizamos uma metodologia chamada modelagem de distribuição de espécies, que funciona como um mapa inteligente que combina informações sobre onde essas espécies vivem hoje com dados sobre o clima presente, utilizando métricas como temperatura e intensidade das chuvas. Com essas informações, são identificadas quais áreas são adequadas para sua sobrevivência.

A partir dos dados, criamos cenários para a situação presente e para um cenário futuro, considerando duas condições para as mudanças no clima previstas para as próximas décadas. Utilizamos os cenários futuros criados no Sexto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

O primeiro cenário é o mais otimista e considera uma emissão mais controlada de gases do efeito estufa, pressupondo um desenvolvimento sustentável equilibrado, com a implementação gradual de políticas de redução de emissões. É o cenário SSP245 do IPCC. O segundo cenário (SSP585) é mais pessimista e considera uma emissão descontrolada de gases do efeito estufa, com a temperatura global atingindo níveis críticos até o final do século.