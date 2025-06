Casa Vozes do Oceano leva preservação marinha à COP30

Durante a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), a arte ganhará protagonismo com a inauguração da Casa Vozes do Oceano, no histórico Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém.

Idealizada pela iniciativa Voz dos Oceanos, liderada pelos colunistas de Ecoa da família Schurmann, e com apoio institucional do governo do Pará, o espaço será um polo de arte, ciência e ativismo em defesa do oceano, responsável por mais de 50% do oxigênio do planeta.

Aberta gratuitamente ao público, a casa sediará exposições, instalações e experiências imersivas, como a segunda edição da mostra "Voz dos Oceanos", que ocupa 700 m² com recursos sensoriais e tecnológicos. A curadoria conta com nomes como a artista visual paraense Roberta Carvalho. O espaço também receberá painéis com cientistas, ambientalistas, representantes dos povos originários, estudantes e ONGs, estimulando o diálogo sobre o futuro dos oceanos.