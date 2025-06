Área queimada no Brasil em 2024 supera média histórica em 62%

Cerrado e Amazônia concentram 86% das queimadas. Entre 1985 e 2024, os dois biomas somaram juntos mais de 177 milhões de hectares queimados. Apesar de áreas semelhantes, a Amazônia teve menor proporção relativa, por ser mais extensa. Mato Grosso, Pará e Maranhão, nos dois biomas, lideram entre os estados com maior área queimada acumulada.

Pantanal lidera em proporção. O Pantanal teve 62% de seu território afetado por queimadas no período analisado, sendo que 72% da área atingida pelo fogo queimou pelo menos 2 vezes. Em 2024, houve aumento de 157% da área queimada em relação à média histórica. Quase 20% das queimadas no bioma foram em áreas superiores a 100 mil hectares, com destaque para Corumbá (MS), município com maior área queimada acumulada desde 1985.

Amazônia bate recorde histórico em 2024. Com 15,6 milhões de hectares queimados, a Amazônia teve a maior área afetada por fogo em um único ano desde 1985, um aumento de 117% em relação à média histórica. Essa área correspondeu a 52% de toda área nacional afetada pelo fogo em 2024, tornando a Amazônia como o principal epicentro do fogo no Brasil no ano passado. Pela primeira vez, a vegetação florestal (43%) superou as pastagens (33,7%) como cobertura mais atingida. Os incêndios na região são atribuídos à seca severa e ao uso humano do fogo.

Mata Atlântica também registra pior ano da série histórica. O bioma teve 1,2 milhão de hectares queimados em 2024, 261% acima da média histórica. A maioria das áreas queimadas se localiza em zonas agrícolas, especialmente no entorno de Ribeirão Preto (SP).

Cerrado mantém recorrência e amplia queima de florestas. Responsável por 35% da área queimada no Brasil em 2024, o Cerrado teve 10,6 milhões de hectares atingidos, 10% acima da média. O bioma é o mais recorrente: mais de 3,7 milhões de hectares queimaram mais de 16 vezes em 40 anos. O avanço das queimadas sobre formações florestais preocupa os pesquisadores.