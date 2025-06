Financiamento climático atual enxuga gelo, diz pesquisadora do Pará

Leia a seguir os principais trechos da entrevista:

Na sua visão, o que está em jogo na COP30?

Está em jogo o futuro do multilateralismo climático. No cenário geopolítico hoje, há um enfraquecimento do multilateralismo, principalmente pelo posicionamento adotado pelos Estados Unidos, que impacta também na tomada de decisão dos demais países. O poder das relações multilaterais, mediadas pela ONU (Organização das Nações Unidas), fica enfraquecido com a postura dos EUA. Isso já aconteceu em outro momento, mas agora vem combinado com outras peculiaridades, como um cenário de guerras no mundo, e de guerras tarifárias.

Temos um recrudescimento de outras preocupações e interesses que acabam suplantando a questão climática, embora não devessem, porque isso envolve a sobrevivência de cada um de nós no planeta Terra. Não é a sobrevivência do planeta que está em jogo, mas a da espécie humana.

Temos uma responsabilidade muito grande nesse cenário. As duas COPs anteriores foram realizadas em países que não têm vocação para lidar genuinamente com a questão das mudanças climáticas, principalmente a partir da visão do Sul Global. São países que também têm dificuldade com a participação democrática, e tudo isso acabou gerando resultados abaixo do esperado nas negociações. Isso faz com que os olhares todos se voltem para a COP 30, em Belém, com uma expectativa muito grande.

E sobre quais pontos da agenda climática recaem essas expectativas?