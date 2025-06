Explorar petróleo na Amazônia é fazer guerra para ter paz, diz ex-Ibama

Os royalties só chegariam em uns dez anos. Primeiro, precisa obter a licença de perfuração, e depois, a de produção. Se acharem petróleo, e acharem petróleo em condições de produção —ou seja, em quantidade suficiente e possível de extrair—, ainda precisa construir o equipamento da plataforma: tudo isso é construído para o local, não tem pronto na prateleira. Criou-se uma narrativa como se a renda já viesse agora para a população do Amapá.

O valor [do leilão] não é nada que vá resolver os problemas do país [o pagamento inicial das empresas no leilão foi de R$ 844,3 milhões]. Mas está muito forte isso no governo, essa busca da expansão de petróleo até como fonte de renda, que o governo está precisando fechar as contas. O petróleo gera dinheiro, mas para os acionistas e para o caixa do governo, não necessariamente tem resolvido problemas sociais nas regiões petroleiras tradicionais do país. Maricá (RJ), por exemplo, recebe um valor considerável de royalties, mas não tem quase nada de coleta e tratamento de esgoto.

A produção de petróleo offshore gera dinheiro para quem investe, não gera distribuição de renda.Há outros caminhos para obter renda para a população do Amapá que garantem muito mais justiça social, com proteção ambiental e respeito à floresta em pé.

Quem ganha esse dinheiro? Quem vai lucrar? Eles fazem muito a comparação com a Guiana, que está sim explorando um monte de petróleo, e houve um aumento da renda per capita. A Guiana tem 800 mil habitantes, é lógico que a renda per capita vai aumentar bastante. No Brasil, com o tamanho da população que temos, não teria os mesmos efeitos.