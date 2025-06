Em nova carta, presidência da COP30 segue aposta em inovações inofensivas

Enquanto as guerras se expandem e afastam o entendimento entre os países, o Brasil vem dobrando a aposta na mais suave das diplomacias: a da criatividade. Uma série de inovações dá corpo à quarta carta lançada pela presidência da COP30. No entanto, as investidas passam longe dos impasses das negociações do clima.

A principal delas faz alusão ao coração do Acordo de Paris ao sugerir que o Balanço Global (GST), aprovado na COP28, seja levado adiante como uma meta global - em uma referência complementar às metas nacionais do acordo climático (as NDCs, na sigla em inglês para contribuições nacionalmente determinadas).

O Balanço Global atualiza o Acordo de Paris e traz consensos auspiciosos, como manter o aquecimento abaixo de 1,5ºC e diminuir a dependência de combustíveis fósseis, além de triplicar as energias renováveis e combater o desmatamento até o final desta década.