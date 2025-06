Fundo indígena brasileiro quer tomar conta das finanças da natureza

No ano passado, o Podáali arrecadou R$ 9 milhões, principalmente com parceiros internacionais como o Wellspring Philanthropic Fund, Christensen Fund e Nia Tero Foundation, com sede nos EUA.

Com a ajuda do Podáali, o movimento indígena do Brasil vem buscando expandir esses fundos para além da Amazônia.

Na Semana do Clima de Nova York, no ano passado, a Apib, a maior organização guarda-chuva indígena do Brasil, lançou um novo fundo chamado Jaguatá, estruturado com o apoio do Podáali.

O coordenador da Apib, Dinamam Tuxá, disse que financiadores vêm priorizando a icônica Amazônia ao invés de áreas naturais menos conhecidas internacionalmente, como o Cerrado, apontado como o bioma mais desmatado do Brasil em 2024 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

O Jaguatá quer superar essa lacuna.

"Nosso desafio é tornar visível que todos os biomas estão conectados", disse Dinamam.