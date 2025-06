A 5 meses da COP, Belém varia entre esperança, ceticismo e obras polêmicas

A ampliação da rua da Marinha, no Mangueirão, chegou a ser suspensa em maio pelo próprio governo estadual por cortar o Parque Ecológico Gunnar Vingren. O projeto visa ligar o bairro, onde fica o principal estádio da cidade, ao bairro da Marambaia, facilitando também a chegada ao aeroporto, e aumentar a rua de duas para seis vias.

A ampliação da Rua da Marinha, no Mangueirão, em Belém, para a COP30, chegou a ser embargada por motivos ambientais Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL

O projeto foi retomado com algumas alterações, mas o UOL visitou a região, que pertence à Marinha do Brasil, e presenciou derrubada de árvores e desmatamento para a ampliação da via. Questionado, o governo estadual não se aprofundou no caso, mas justificou que a obra "vai beneficiar 215 mil pessoas que circulam pela região, melhorando a mobilidade de seis bairros", e está prevista para ser entregue em setembro.

O governo federal também teve de suspender a licitação para a dragagem do Porto de Belém, orçada em R$ 210 milhões. Um parecer técnico da Semas (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará) apontou "impactos ambientais significativos", com danos à fauna e à flora local e até alteração na qualidade da água.

O objetivo era garantir o acesso de grandes navios para a COP30. A estadia em cruzeiros se tornou uma das alternativas para tentar sanar a crise de hospedagem que se anuncia na cidade, com sistema hoteleiro abarrotado e preços exorbitantes para aluguéis de casa e em aplicativos.

Esquenta na cidade e otimismo no governo

O governo do Pará defende a COP30 como um legado para a cidade. Em entrevista ao UOL, o governador Helder Barbalho (MDB) argumentou que, para conseguir investimentos como do BNDES e de Itaipu, o estado não só tinha de justificar as melhorias para a conferência como mostrar um planejamento duradouro para a capital. Com a criação de mais de 5.500 empregos diretos e indiretos, ele diz que o principal patrimônio ficará para o turismo.