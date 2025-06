ONGs acusam Brasil de retrocesso após leilão de blocos na Foz do Amazonas

Potencial risco para a biodiversidade. O WWF-Brasil reforçou que a Foz do Amazonas, parte da chamada Margem Equatorial, é uma das áreas mais biodiversas do planeta, abrigando manguezais cruciais para a proteção costeira, o sequestro de carbono e a segurança alimentar de milhares de pessoas. A entidade também alertou para a sobreposição de blocos com áreas protegidas e territórios indígenas, o que pode desencadear conflitos jurídicos e sociais.

WWF diz que projetos são economicamente questionáveis. Estudos indicam que até 85% da produção de petróleo prevista pela Petrobras pode não ser viável financeiramente num cenário compatível com a meta de 1,5°C. O modelo de exploração, segundo a entidade, é incompatível com os compromissos firmados no Acordo de Paris, que pede a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

Fiscalização ambiental ameaçada. As ONGs também alertaram para a possível aprovação do Projeto de Lei 2159/2021, que pode simplificar o licenciamento ambiental e fragilizar ainda mais a proteção de áreas como a margem equatorial. A proposta, apelidada por ambientalistas de "PL da Devastação", é vista como uma ameaça adicional à integridade dos processos de fiscalização ambiental no país.

Greenpeace quee Amazônia como zona livre de petróleo. ONG criticou o argumento de que os lucros do petróleo seriam utilizados para financiar a transição energética. "Investir em petróleo para financiar renováveis é como usar álcool para apagar incêndio", afirmou Mariana Andrade, porta-voz da organização.

O que disseram