Obra da COP30 de saneamento básico exclui comunidade de palafitas em Belém

Associação entrou com uma ação judicial para tentar barrar a obra. "Eles seguem mexendo, de forma discreta. Não há interesse em dialogar com a comunidade", afirma a professora Inêz Medeiros.

O cheiro também preocupa. "Na audiência pública, uma representante do governo disse que, no dia a dia já vai ficar um odor de gás, mas, caso dê algum problema, eles não têm como garantir que a comunidade não vai ficar cheirando esgoto", reclamou a liderança Pawer Martins, que mora em frente à obra.

Como não estamos na rota da COP, não se preocupam com a gente. Os líderes vão passar pela avenida da frente. Na região da Nova Doca, do Porto Futuro, tudo cheio de obras, está lindo. Para nós, [sobrou] o cheiro e uma construção que nem nos beneficia.

Inêz Medeiros, liderança da Vila da Barca

Vila da Barca, comunidade de palafitas em Belém Imagem: Pablo Porciuncula - 04.dez.2024/AFP

O que diz o governo

O governo do Pará defende a obra como 'legado da COP' . Ao UOL, a gestão Helder Barbalho (MDB), responsável pela obra, informou que ela contempla bairros pertencentes à Bacia Hidrográfica do Una, inclusive o bairro do Telégrafo, onde está localizada a Vila da Barca, e que isso foi explicado em uma audiência pública, em maio. Moradores rebatem que o projeto inclui "a avenida principal do bairro", mas não a comunidade.