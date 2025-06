Fundo Amazônia bate recorde e aprova R$ 1 bilhão no 1º semestre

O Fundo Amazônia atingiu o melhor desempenho semestral de sua história em 2025, com a aprovação de R$ 1,189 bilhão para projetos voltados à preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e combate ao desmatamento. Os dados foram divulgados hoje, em Brasília, durante a 33ª reunião do Cofa (Comitê Orientador do Fundo Amazônia), que contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O que aconteceu?

Valor é recorde. O volume é superior ao total de recursos aprovados em 2024 e representa o dobro do que foi destinado em 2023, ano de retomada do fundo após quatro anos de paralisação.

Fundo Amazônia ultrapassou a marca de R$ 5,6 bilhões aprovados desde sua criação, em 2008. Gerido pelo BNDES sob coordenação do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima), o fundo já desembolsou R$ 2,7 bilhões para execução dos projetos.