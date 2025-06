Conferência pré-COP na Alemanha tenta destravar pauta para Belém

Presidentes dos órgãos subsidiários da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), os embaixadores Harry Vreuls (do SBI, Órgão Subsidiário de Implementação) e Tosi Mpanu Mpanu (do SBSTA, Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico) se comprometeram a apoiar os países no avanço técnico necessário para preparar resultados robustos para a COP30 em Belém.

Como 2025 marca o 10º aniversário da adoção do Acordo de Paris, a conferência é uma oportunidade para reafirmar o papel do multilateralismo e da cooperação internacional no enfrentamento de questões globais.

Neste ano, a expectativa é ainda maior: a presidência da COP30 cobrou resultados concretos e ação imediata dos países-membros em uma carta de 23 de maio. "É hora de concentrar as negociações em restabelecer e aprimorar nosso processo, reconstruindo uma infraestrutura global de confiança para acelerar e ampliar os resultados. A credibilidade do processo multilateral está nas mãos dos negociadores em Bonn", escreveu o embaixador André Corrêa do Lago, presidente designado da COP30.

Para ele, a reunião em Bonn não pode ser desperdiçada com procrastinação, mas deve ser um momento de alinhamento técnico e político em torno de temas considerados maduros, mas ainda pendentes desde a COP29, em Baku.

A Presidência da COP30 pede que os negociadores "mudem o tom" e evitem confrontos classificados como de "soma zero". Historicamente as COPs têm sido marcadas por dificuldades de obter consenso em temas centrais, como uma postura taxativa em relação aos combustíveis fósseis.

Apesar de compromissos assumidos na COP28, como a transição energética rumo ao fim dos combustíveis fósseis, as ações concretas seguem tímidas. Apenas 22 países atualizaram suas metas climáticas (NDCs) em 2024, número muito abaixo do esperado. China, União Europeia e Índia, grandes emissores, ainda não apresentaram seus planos para 2035.