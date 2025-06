Clima é pauta econômica e geopolítica, diz ex-ministra Izabella Teixeira

Leia a seguir a entrevista, concedida em abril e editada para ficar mais concisa.

Você liderou o Ministério do Meio Ambiente de 2010 a 2016, inclusive no período de costura e assinatura do histórico Acordo de Paris, em 2015. O que mudou na agenda climática no Brasil e no mundo nesse período?

O mundo mudou muito nesses 10 anos, mas o principal é que a configuração geopolítica que permitiu o Acordo de Paris não existe mais. A construção política de Paris começou em 2011 e evoluiu até a COP20, em 2014, em um trabalho que envolveu vários líderes nacionais. A liderança do presidente dos EUA, Barack Obama, foi fundamental, nas articulações com a China, com a Índia e com o Brasil. Foram assinados acordos bilaterais e compromissos, em uma mobilização diplomática que conferiu nova importância política à agenda climática, depois do fracasso da COP15 [em 2009, em Copenhague] e do protocolo de Kyoto.

Essa não é a conformação de mundo que temos agora, a começar pelo cenário de greenlash [reversão ou oposição a políticas climáticas] nos EUA. Hoje também temos uma crise do multilateralismo, uma reorganização da ordem internacional e um mundo marcado por guerras. Estamos caminhando para um regime multipolar, em que a discussão climática acontece dentro do sistema da ONU, mas também fora dele, em outros grupos e arranjos. Além disso, temos um assunto que está voltando com força para a pauta que é a segurança energética.



Por que o tema da segurança energética está voltando e como se relaciona com a transição energética e os esforços de descarbonização?

A transição energética vem se firmando como um tema diretamente relacionado ao desenvolvimento. Para discutir a transição de combustíveis fósseis, temos que entender quem produz, mas também quem consome. A demanda de energia vinda pelo consumo é, para mim, a questão-chave dez anos depois de Paris.

Como você vai lidar com uma demanda crescente de energia em países, por exemplo, que são muito pobres? Há uma quantidade imensa de pessoas no mundo sem acesso à energia ou com acesso de baixa qualidade. Por outro lado, existem cerca de um bilhão de pessoas no mundo que consomem a energia com sofisticação, para uso de eletrodomésticos, por exemplo. A realidade ainda é muito assimétrica.