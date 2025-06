Falta de regras locais trava reciclagem de resíduos da construção no Brasil

O concreto ainda é largamente utilizado no país. "O Brasil tem uma tradição de mais de 100 anos de uso desse material. Vemos crescer a utilização do aço, que é uma boa alternativa, mas ainda é pouco", afirma Roberto Lucas Jr., professor de arquitetura do Ibmec-RJ.

Entre as alternativas que geram menos impacto ambiental está o aço com a técnica "steel frame", que gera menos resíduo, mas ainda não é tão comum por aqui e nem pode ser usada em todas as edificações. E há também a madeira, muito usada nos Estados Unidos, por exemplo.

Existem outras propostas, como o isopor misturado ao cimento, mas essa técnica acaba impedindo que os resíduos gerados na construção e demolição sejam reciclados - o que ajudaria a reduzir o impacto ambiental ainda mais.

"Quando se fala de novos produtos, considera-se ainda só a economia no curto prazo. Não há uma um pensamento estratégico pensando em todo o ciclo do material", explica Levi Torres, coordenador da Abrecon (Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição).

O maior desafio no Brasil hoje em relação aos materiais da construção civil, no entanto, não é a reciclagem de concreto, mas a falta de uma separação correta do material nas obras, afirma Levi.

A separação é benéfica para o ambiente de trabalho dos profissionais do setor, por proporcionar um local mais limpo e seguro. Além disso, resulta em uma economia de 20% do custo do processo entre triagem e reciclagem.